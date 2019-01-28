По горячим следам: в столице поймали вора, укравшего в магазине кошелёк (ВИДЕО)

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23-летний житель столицы был задержан сотрудниками инспектората полиции сектора Ботаника по горячим следам. Молодого человека подозревают в совершении ограбления. Ранее задержанный был судим за аналогичные преступления.

Утром 22 января сотрудники полиции получили информацию о том, что во время совершения покупок в магазине неизвестный украл у молодой девушки кошелёк. На месте полицейские установили, что кошелёк находился в корзине для покупок. 25-летняя пострадавшая лишилась суммы в 950 леев.

В результате оперативных действий преступник был задержан. Задержанный молодой человек признал свою вину.

В настоящее время нарушитель задержан за ограбление на 30 суток. Согласно действующему уголовному законодательству,ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с наложением (или без) штрафа в размере от 42 500 до 67 500 леев.