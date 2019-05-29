По горячим следам: в столице поймали молодого рецидивиста, укравшего из магазина телефон (ВИДЕО)

По горячим следам: в столице поймали молодого рецидивиста, укравшего из магазина телефон (ВИДЕО)

20-летнего жителя Кантемирского района задержали по горячим следам за совершение ограбления. Инцидент произошёл вчера на Хынчештском шоссе в столице.

Нарушитель вошёл в салон мобильной связи, схватил с витрины мобильный телефон Samsung и скрылся в неизвестном направлении. Нанесённый ущерб составил 9 000 леев.

В скором времени злоумышленник был задержан, а украденный телефон изъят. Задержанный признал свою вину и сообщил полиции, что решился на кражу из-за отсутствия финансовых средств. Следует отметить, что молодой человек ранее попадался на аналогичных преступлениях.

В этом случае было возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md