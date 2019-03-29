По горячим следам: в Слободзее задержали угонщика велосипеда

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Преступление было совершено 24 марта вблизи посёлка Первомайск Слободзейского района. На склад одной из агрофирм прибыл микроавтобус. Из него вышел молодой мужчина, взял велосипед, погрузил его в свой транспорт и уехал. Охраннику, который попытался остановить грабителя, злоумышленник пригрозил физической расправой.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, директор фирмы написал заявление в милицию. Он пояснил, что похищенное транспортное средство принадлежит его брату.

Сторож описал приметы правонарушителя. В течение часа подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 32-летний житель села Владимировка. Мужчина пояснил, что прежде работал в агрофирме и приехал ночью, чтобы забрать якобы свой велосипед.

Местонахождение похищенного имущества устанавливается. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.