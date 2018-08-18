По факту заражения корью детей в баптистском лагере проводится уголовное расследование (ВИДЕО)

Унгенская полиция проводит уголовное расследование по факту заражения детей корью в баптистском лагере вблизи села Морений Ной. Он работал без авторизации и был обустроен на частном участке.

Его владелец и помощник пастора баптистской церкви села Морений Ной Сергей Дубенюк, утверждает, что не берет плату с посетителей лагеря, передаёт publika.md. Когда был обнаружен первый случай заражения корью, в нем находилось около ста детей. По его словам, на момент размещения детей в лагере медицинские справки были у всех детей, кроме той, что приехала из Украины.

– У ребёнка была температура. Мы хотели её сбить, но у нас ничего не получалось. На второй или третий день мы отправили её домой. Если бы у меня были дети, я бы, наверное, их не вакцинировал, – рассказал он.

Примар села Морений Ной утверждает, что неоднократно обращал внимание организаторов лагеря на необходимость получения авторизации на деятельность.

– Мы его предупреждали, что надо всё-таки задокументировать всё официально. Они ссылались на то, что они возьмутся, но им финансы не позволяли это сделать, – сообщил примар села Валентина Линковски.

Полиции Унгенского района выясняет обстоятельства, при которых были заражены дети.

– Данный случай следует рассмотреть во всех аспектах, выяснить, в чем состояла необходимость того собрания в селе. Мы сделали запросы в ряд организаций для проверки законности работы лагеря, – сказал заместитель начальника управления Унгенского Инспектората полиции Василе Морков.

Напомним, что в селе Морений Ной корью заболели восемь детей. Еще 88 случаев зарегистрировано в Чадыр-Лунгском районе. 63 ребенка госпитализированы.