По факту убийства мужчины в Тирасполе возбуждено уголовное дело

По факту убийства мужчины в Тирасполе возбуждено уголовное дело

Следственным комитетом Приднестровья возбуждено уголовное дело по факту сегодняшнего убийства в Тирасполе.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром около 7:00 на территории школы № 12 в Тирасполе неизвестный в упор расстрелял занимавшегося на спортплощадке мужчину. Свидетелем убийства стал сторож школы, который вызвал милицию. Очевидцы говорят, что слышали 10 выстрелов.

По результатам осмотра места происшествия выяснилось, что неизвестный произвёл несколько выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину, вследствие чего последний скончался.

Нападавший скрылся, пишет novostipmr.com. Личность убитого установлена – это ранее судимый житель Тирасполя, 51-летний Василий Караман.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

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