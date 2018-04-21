По факту пожара в торговом центре Кишинева возбужден уголовный процесс

Об этом сообщила столичная полиция.

Речь о здании торгового центра Lunedor на пересечении улицы Измаильской и бульвара Кантемир. Накануне, 20 апреля, там произошло возгорание, переросшее в сильный пожар.

По факту пожара столичной полицией был возбужден уголовный процесс по статье 197 УК “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

Ранее о тушении пятничных пожаров в Кишиневе отчитался Нацинспекторат по чрезвычайным ситуациям: люди не пострадали, выгорело около 1500 квадратных метров площади. Предварительные причины обоих пожаров не были названы.

Стоит отметить, что это уже второй сильный пожар в данном торговом центре: первый произошел в январе 2016 года. Тогда специалисты установили, что возгорание случилось из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.