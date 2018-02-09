По факту осквернения воинского мемориала в Хынчештах возбуждено уголовное дело (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, ранее обратившийся по этому поводу в правоохранительные органы.

– Вчера получил ответ из Генерального инспектора полиции Хынчештского района. 1-го февраля 2018 года по факту надругательства над воинским мемориалом “Виктория” у села Леушены Хынчештского района заведено уголовное дело по статье 288 Уголовного Кодекса Республики Молдова “Вандализм”. О результатах расследования будет сообщено дополнительно, – написал он.

Общественный деятель выразил сожаление тем фактом, что преступников не удалось задержать по горячим следам, и что “сегодня они, хоть и анонимно, боясь показывать лица, но кичатся своими “подвигами”, раздавая интервью”.