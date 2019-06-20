По факту обрушения дома в Атаках возбуждено уголовное дело

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Прокуратура района Окница возбудила уголовное дело по факту обрушения дома в Атаках, в результате чего десятки семей остались без крыши над головой.

Как сообщает tv8.md, прокуроры намерены выяснить, как осуществлялось строительство здания, так как есть подозрения, что работы были проведены некачественно.

Напомним, что в результате инцидента никто не пострадал, так как по счастливой случайности всех жильцов подъезда эвакуировали за 2 часа до ЧП. Не исключено, что дом будет снесен полностью, так как есть риск обрушения и других подъездов. В связи со случившимся президент призвал правительство провести инспекцию зданий по всей стране.