По факту избиения 2-летней девочки в Сынжерей было возбуждено уголовное дело

22-летняя мать малышки рассказала, как все произошло.

Так, по ее словам, вчера они весь день провели в застолье с ее молодым человеком и его матерью. Вечером, когда дети уже спали, молодая женщина пошла в продуктовый магазин, а когда вернулась, услышала детский плач из-за двери, пишет protv.md.

Войдя в дом, она увидела плачущего 4-летнего сына. 2-летняя дочь также плакала, и при этом была накрыта одеялом. Мать спросила у родственницы, что случилось, однако та не смогла дать внятного пояснения.

Сняв одеяло с девочки, женщина увидела, что та вся в крови. Мать немедленно вызвала “скорую помощь”, которая, в свою очередь, госпитализировала малышку.

Ранее источник сообщил, что 47-летняя бабушка девочки, которую подозревают в ее избиении, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня с ней удалось поговорить. Она заявила, что девочка проснулась и начала плакать, женщина разозлилась и, по ее словам, лишь протянула руку малышке.

Тем не менее, властями было принято решение о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.