По фактам пожаров в подъезде столичного дома возбуждено уголовное дело: поджигателю грозит штраф

По фактам пожаров в подъезде столичного дома возбуждено уголовное дело: поджигателю грозит штраф

Минувшей ночью в доме на улице Ион Пеливан злоумышленник устроил несколько пожаров. В результате одного из них сгорела детская коляска. ЧП произошло в том самом доме, где 2 недели назад мужчина поджёг имущество, хранившееся на лестничной площадке.

По данным полиции, в подъезде дома сгорело большое количество имущества. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передаёт protv.md. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 1 500 до 3 000 леев или 40 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства.

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