По документам свежая, по факту – не очень: столичной покупательнице пришлось отстаивать свои права как потребителя (ВИДЕО)

Жительница Кишинева приобрела на рынке, как ей казалось, свежеохлажденную рыбу. Однако, принеся домой и начав ее разделывать, она заметила неладное.

Так, по ее словам, тушки были слишком мягкие, а мясо неприятно пахло и отделялось от костей. Женщина понесла некачественный продукт обратно продавцу, но здесь ее стали уверять, что собственным глазам верить не стоит: рыба свежая – по крайней мере, по документам. Деньги покупательнице возвращать отказались, пишет canal3.md.

Администратор ларька заявила, что утром товар проверялся, и предъявила результаты лабораторного анализа. Анализ показал, что с рыбой все в порядке, но она не свежеохлажденная, а свежеразмороженная.

– Изменений нет, отравиться ею нельзя, серьезных последствий после употребления не будет, но мясо не такое как обычно из-за хранения. Ее положили в холодильник, и, похоже она слишком долго находилась в морозилке, потому она такая мягкая. Но речь не идет о том, что ее там держали много дней, – сообщила ветеринар, Ольга Жунку.

В конце концов, возмущенной покупательнице деньги вернули. Но она все равно пожаловалась в Агентство по защите прав потребителя.