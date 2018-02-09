По делу о масштабном фармацевтическом сговоре задержаны 20 человек

В их числе – медработники и представители фармацевтических сетей.

Они подозреваются в пассивном, активном и злоупотреблении служебным положением в деле об организации коррупционной схемы, с помощью которой агенты по сбыту фармацевтических компаний договаривались с врачами о продвижении своей продукцию, говорится в пресс-релизе НАЦ.

По этому же делу изучаются также действия некоторых членов Совета по компенсируемым лекарствам, которые якобы включали или оставляли в перечне таких лекарство определенные фармацевтические препараты. Подозреваются в сговоре с крупными фармацевтическими компаниями также представители Инспектората фармацевтики и медицинских приборов Агентства по лекарствам и медицинским изделиям. Предполагается, что они предупреждали фармацевтические компании о внезапных проверках агентства и заверяли их, что они не будут наказаны, даже если будут обнаружены некоторые нарушения.

В ходе сегодняшних обысков были изъяты документы, деньги и медицинские товары, а также многое другое. Расследование велось на протяжении долгого времени.

На сегодняшний день задержано 12 сотрудников медицинских учреждений (из Кишинева, Кагула и Единец) и 8 представителей фармацевтических компаний (из Кишинева). Если они будут признаны виновными, врачи рискуют получить до 10 лет лишения свободы, а сотрудники фармацевтической компании – до шести лет заключения.