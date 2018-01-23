По делу о елке в “скорой помощи” начато служебное расследование

Выяснилось, что спецавтомобиль закреплен за подразделением в Криулянах.

В администрации Национального центра догоспитальной медицины приняли к сведению опубликованное в соцсети видео. Отмечается, что в день, когда оно было снято, данный автомобиль находился не “при исполнении”. В Кишинев его пригнали для ремонта, и в то время, когда была снята на видео, направлялась обратно в Криуляны, пишет tv8.md.

Сам водитель, поясняя наличие в автомобиле елки, рассказал, что подобрал ее на обочине дороги и забрал, чтобы при необходимости использовать, если застрянет на дороге.

В Национальном центре догоспитальной медицины иницировали служебное расследование по данному инциденту. Также на нарушения ПДД отреагировали в патрульной полиции, пообещав в скором времени высказаться.

Напомним, ранее в соцсети было опубликовано снятое очевидцем видео, на котором “скорая помощь” ехала по улицам столицы, нарушая ПДД и везя елку.