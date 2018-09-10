По делу ГП «Автовокзалы и автостанции» задержан еще один человек

По делу ГП «Автовокзалы и автостанции» задержан еще один человек

Им является контролер билетов отделения госпредприятия в Оргееве.

Согласно сообщению НАЦ, он подозревается в соучастии в схеме по незаконному получению денег от водителей национальных и международных рейсов. Задержанный помещен под стражу на 72 часа.

Напомним, ранее Антикоррупционная прокуратура выявила, что ежемесячно от водителей взимался так называемый налог до 50 000 леев. Взамен на деньги вышестоящие люди закрывали глаза на различные нарушения.

На сегодняшний день был подтверждён факт, что с каждого подразделения автостанций незаконно взималась ежемесячная плата, которая варьировала от 3 000 до 50 000 леев – деньги собирали у водителей за различные нарушения. Более того, каждый сотрудник государственного предприятия в зависимости от должности, места работы и пассажирского потока, выплачивал ежемесячно до 1 100 леев. Незаконно собранные деньги в итоге попадали в руки тем, кто занимал руководящие должности.

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