По чьей вине обворовали мемориальный комплекс «Вечность»?

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В середине июля неизвестные сорвали с постаментов бронзовые венки, установленные при входе на главный воинский памятник страны – мемориальный комплекс «Вечность». Правоохранительные органы ищут злоумышленников. Но хочется верить, что найдут не только воров, но и сами похищенные элементы.

Что необходимо сделать, чтобы подобные случаи не повторялись на мемориальном комплексе?

Мнение Петровича

В последние годы мемориальный комплекс «Вечность» стал одним из объектов пристального внимания общественности и СМИ. Плачевное состояние военно-исторического объекта, разрушение элементов архитектурного ансамбля, отсутствие средств на содержание мемориала в государственной казне – эти и многие другие проблемы неоднократно поднимались на многочисленных площадках. Но, к большому сожалению, ситуация по-прежнему остаётся печальной.

Согласно решению правительства РМ, мемориал воинской славы «Вечность» передан в ведение Министерства обороны Республики Молдова. С одной стороны, это логично, чтобы такие объекты курировало профильное ведомство, с другой стороны, нам понятно, что бюджет Министерства обороны, особенно в последнее десятилетие, формировался по остаточному принципу и деньги из него тратились на такие вещи, как, например, создание «музея советской оккупации», демонтаж советских танков с постаментов и многое другое. Надеюсь, начатая новым министром обороны финансовая проверка деятельности ведомства прояснит эти вопросы.

Состояние мемориального комплекса «Вечность», его дальнейшую принадлежность и функционирование как главного военно-исторического объекта страны необходимо обсудить на самом высоком уровне.

Алексей Петрович,

руководитель НКК «Победа»