Пневмония является основной причиной смертности детей в Молдове

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Около 45 детей в возрасте до 5 лет умерли в прошлом году из-за пневмонии. По данным Национального агентства общественного здоровья, годом ранее в стране было зарегистрировано на 2 случая меньше.

Специалисты НАОЗ предупреждают, что пневмония вызывается инфекционными агентами, включая вирусы, бактерии и грибы, наиболее распространенными инфекционными агентами являются Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae типа b (Hib) и респираторно-синцитиальный вирус. К факторам риска, которые влияют на возникновение пневмонии, относится недоедание детей, что вызывает ослабление иммунной системы, ранее существовавшие заболевания, а также симптоматические инфекции ВИЧ и кори. Существенное влияние на возникновение пневмонии также оказывает внутрикомнатное загрязнение воздуха, вызванное приготовлением пищи и подогревом при помощи топлива из биомассы, проживанием в переполненных комнатах и курением родителей, пишет tv8.md.

Лечение пневмонии – дорогостоящий процесс. По этой причине первостепенное значение имеют профилактические меры, такие как исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни, адекватное питание и добавки с витамином А, а также снижение загрязнения воздуха, особенно в закрытых помещениях. Отмечается также иммунизация детей от патогенных микроорганизмов: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae типа b, коклюша и кори.