Плохой звоночек для Плахотнюка и Канду

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Как беглый олигарх и его фин пытаются остановить запущенный механизм правосудия

За последние две недели Молдова подошла к черте, которая может привести к тому, чего наши граждане давно ждали – к возврату аэропорта, аресту участников кражи миллиарда.

Привет от Запада!

23 апреля парламент проголосовал за российский кредит в €200 млн. Группа Санду – Канду – Шор подняла небывалый вой. Истерика перешла в коллективный плач. Но пока депутаты выли, С. Сырбу обратился в Конституционный суд, требуя отменить кредит. Судьи, не имея ещё решения парламента, запрос приняли, днём сняли с должности председателя КС Владимира Цуркана, назначив на эту должность Домнику Маноле, а вечером приостановили до 7 мая действие закона о кредите.

Уже с утра 7 мая ситуация стала накаляться. И у компрадорской оппозиции всё шло по плану. А план был простой: КС блокирует российский кредит – и тут приходят румынские «спасатели» и дают аж €3,5 млн. Но не деньгами, а помощью. И самое главное здесь в том, что военная техника приезжает накануне 9 Мая. И аккурат в день принятия решения КС. Такой вот привет от Запада. Подленько, конечно. Блокируешь реальную помощь из России, дабы выставить себя в роли добродетеля. Зато по евростандартам!

На самом деле это был просто цирк. Решение было известно заранее. Трое судей – назначенцы блока ACUM (Маноле, Рошка, Шова), у четвёртого судьи сестра работает в американском посольстве. Судьи, чтобы сохранить лицо, разыграли спектакль. Стали обвинять власти в угрозах, шантаже, давлении, слежке… Обратились к ЕС, Венецианской комиссии. 7 часов заседали! Вердикт дали, как во времена Плахотнюка – к 22:00. И всё для того, чтобы хоть как-то оправдать внешний заказ, о котором знали все. И решение, которое также было известно заранее.

Хотели придать этому цирку хоть какой-то намёк на приличие – не получилось. Жалкое зрелище жалких лакеев. Скажем как есть: КС – гарант олигархата и внешнего управления. Отсюда все проблемы. Четыре человека (даже не шесть!) могут раздавить любой парламент, правительство, президента, отменить любой закон, выборы, волю народа! Достаточно купить/запугать/назначить четырёх судей КС – и страна у вас в кармане! Это – топ, ядро, центр и нервная система всех наших бед. И он не подчиняется народу, закону и Конституции – только компрадорам и внешним хозяевам.

Санду хочет снести правительство, чтобы лишить Игоря Додона админресурса, но не факт, что она хочет создать правительство с Канду. Ведь, по сути, это альянс с Плахотнюком, а судьба всех партий, которые были в альянсе с ним, известна: АНМ, ЛДПМ, ЛП, ПКРМ – вне парламента. Они были уничтожены, как и их лидеры.

Неуловимые судьи КС

13 мая генеральный прокурор А. Стояногло вышел с некоторыми уточнениями. По поводу слежки он заявил: «Обвинения в слежке за членами КС прозвучали из уст некоторых политиков и даже судей КС. Мы это проверили и не установили, что за членами КС вели слежку или прослушивание, или наблюдение – ничего. Это просто декларации, у которых, скорей всего, были политические цели. Декларации без всяких фактов, со ссылкой на каких-то агентов и непонятных людей».

Ну вот и всё. Судьи КС оказались в роли неуловимого Джо, которого никто поймать не может. А всё потому, что он никому не нужен.

Фракция – за аэропорт

8 мая депутаты от Демократической партии (ДПМ) В. Витюк, О. Сырбу, В. Иванов и Е. Бакалу покинули партию. Витюк и Иванов примкнули к Шору, Сырбу и Бакалу – к Pro Moldova (Канду). Чуть позже, 18 мая, депутаты В. Быткэ и Г. Вердеш также покинули ДПМ. Парламентское большинство ДПМ и ПСРМ оказалось на грани с 52 депутатами.

Тоже 8 мая экс-демократ А. Канду разместил декларацию, в которой открыто призвал парламентариев создать антиправительственный блок. Через пару часов фракция Шор присоединилась к этой ОПГ. Проще говоря, в парламенте создана единая фракция Плахотнюка. Она же – за аэропорт.

В чём фишка создания антивластной платформы в парламенте? Они хотят заручиться поддержкой как можно большего числа депутатов, чтобы на две фракции иметь больше членов, чем блок ACUM… Там же тоже две партии! Это для того, чтобы получить должностей больше. У ACUM 25 депутатов, у Канду и Шора – 19–20. Канду нужно ещё 5–6 депутатов, чтобы поторговаться за половину министерств и должность премьера от Pro Moldova. А Санду получит должность президента. В этом суть оферты Канду. Ну а осенью – картина маслом: Санду – президент, Канду – спикер. Премьер – разновидность Лянкэ, то есть просто премьер – безликий и безвластный. Возможно, к декабрю… возвращение Плахотнюка в Молдову. Он пообещал добить ПСРМ.

Однако у Канду случился маленький облом. Дело в том, что Санду готова снести правительство с Канду и Шором, но вот вступить в альянс с Шором пока не решается. Короче, Витюк и Иванов не в ту фракцию вступили… И это серьёзный прокол Плахотнюка. Более того, Санду хочет снести правительство, чтобы лишить Игоря Додона админресурса, но не факт, что она хочет создать правительство с Канду. Ведь, по сути, это альянс с Плахотнюком, а судьба всех партий, которые были в альянсе с ним, известна: АНМ, ЛДПМ, ЛП, ПКРМ

– вне парламента. Они были уничтожены, как и их лидеры.

Совбез идёт в атаку

14 мая прошло заседание Совбеза по краже миллиарда и концессии аэропорта. Ещё 13 мая С. Сырбу обратился в КС, требуя лишить Совбез многих прерогатив. Ну вы поняли… Риск потерять аэропорт толкнул Сырбу на отчаянные действия.

После Совбеза Игорь Додон сделал несколько важных заявлений по краже миллиарда:

Все «расследования» кражи в 2015 – 2019 гг. были имитацией. Отчёт Кролл – имитация. (От себя добавлю, что отчёт запутал следы.) Участники комитета финансовой стабильности – прямые пособники кражи. Сядут не только те, кто крал, но и те, кто подготовил законы для этого. Прокуроры подтвердили основные выводы парламентской комиссии по краже миллиарда (в сентябре 2019 г.). За последние месяцы Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против 10 банкиров.

Несколько наших уточнений:

Отчёт Кролл «по чистой случайности» не расследовал законодательные изменения и действия правительства и НБМ, которые позволили краже состояться. Мы писали об этом в «АиФ» ещё в 2015, 2018, 2019 годах. Кролл – часть аферы. Парламентская комиссия от 2019 г. установила, что главными участниками кражи были экс-глава Демпартии В. Плахотнюк, а также депутат И. Шор, экс-премьер В. Филат, депутаты М. Таубер, Р. Апостолова. Также комиссия упомянула и членов комитета финансовой стабильности, потребовав от ГП завести уголовные дела. Это экс-глава Национального банка Д. Драгуцан, экс-министр экономики А. Канду, бывший премьер-министр Ю. Лянкэ, экс-министр экономики В. Лазэр и экс-министр финансов А. Арапу…. Теперь кражу анализируют не только как акт вывода денег из Нацбанка и BЕМ/Banca socială/Unibank (13 ноября – 27 ноября 2014 г.), но и как соучастие властей в этом! У Канду горит земля под ногами. Сейчас он пойдёт на всё, чтобы убедить Санду отправить правительство в отставку.

Работа над ошибками Стамате

Президент высказался и по концессии аэропорта. В данный момент долг Avia Invest перед государством – около 50 – 60 млн леев. Счета компании заблокированы с 30 апреля. В договоре о концессии присутствует и пункт о том, что в случае неплатёжеспособности инвестора контракт автоматически аннулируется.

Наши выводы:

– Аэропорт могут вернуть в июне, когда Avia Invest станет банкротом.

– Аэропорт можно вернуть в августе, когда истечёт срок обязательства по инвестиции более € 66 млн. Avia Invest до сих пор не выполнила это базовое условие.

– Контракт можно расторгнуть и по причине многочисленных нарушений при его подписании.

Напомним, что министр ПДС О. Стамате «обратилась» в 2019 году в суд, допустив массу «ошибок». Случайность? Не думаем. Суд вернул иск. Так мы потеряли 3 месяца. Пришлось Ф. Нагачевскому исправлять все «ошибки» Стамате в феврале 2020 года.

Негодование Иона Стурзы

Сразу после заседания Сов-беза экс-премьер И. Стурза разразился громкими обвинениями в адрес PAScuDA: «Братья, а почему я и другие много лет воевали, разоблачали режим Плахотнюка и грабежи Шора? Я посвятил этой борьбе 10 лет! Зачем я рисковал здоровьем и даже жизнью?! Чтобы вы призвали к службе этих преступников и их лакеев? Радуетесь их отравленным дарам? Почему? Чтобы стать президентами и премьер-министрами?»

Стурза, по нашему скромному мнению, упускает два маленьких нюанса.

Нюанс первый. А разве они реально боролись друг с другом? Мы – о Канду, Шоре, Санду.

Нюанс второй. Кто сказал, что они будут президентами и премьер-министрами при живом Плахотнюке? Если Плахотнюк и Шор стоят за всем этим карнавалом, они будут «просто президентами» и «просто премьерами», как немая утка Тимофти или как Лянкэ, более известный как «ПодЛянкэ». Вот и всё. А с остальными доводами… мы согласны.

Провальный протест олигархов

Понимая, что могут потерять аэропорт, олигархи пошли в лобовую атаку. 17 мая в центре столицы состоялся очередной протест комбатантов Плахотнюка – Шора. И это при пандемии! Задача состояла в том, чтобы расшатать ситуацию, напугать депутатов из ДПМ, однако митинг был провальным по всем пунктам. Состоялся он 17 мая, когда празднуется Всемирный день ЛГБТ. И депутат ПДС Д. Алайба подтвердил это, поздравив на своей страничке этих граждан. В протесте участвовало около 500 человек. Со стороны это выглядело очень жалко. А ведь многие Телеграм-каналы писали, что заказчики заплатили €1 млн.

Никто так и не понял, чего хотят протестующие. Начали протест с требования к властям принести в центр мобильные туалеты, иначе они обгадят всю столицу. Отдаём должное – слово своё они сдержали… Усатый, который обещал дать бензин, маски, перчатки, сам на митинг не явился… Так и разошлись ни с чем.

Выход генпрокурора

18 мая генпрокурор А. Стояногло вышел на брифинг и «бросил бомбу»: Плахотнюк – главный фигурант в деле кражи миллиарда. Он действовал посредством Шора, украв не менее $100 млн из ВЕМ. Есть неопровержимые доказательства. Прокуратура повторно потребует экстрадиции Плахотнюка из США. Дело Платона было сфальсифицировано. Его пересмотрят. По делу Шора открылись новые эпизоды. Пять лет нас вели по ложному следу, по сути, отмазывая Шора. Короче, сжимается кольцо вокруг группы Канду – Шор. Впервые найдены серьёзные улики и доказательства.

Новость о пересмотре дела Платона – очень плохой звоночек для Плахотнюка и Канду. И они знают это. Он их достанет и в гробу. Поэтому его жёстко охранял в тюрьме спецназ «Пантера». Теперь Канду должен молить Санду сбросить правительство и лично Игоря Додона. Иначе – век Майами не видать. Отдых будет не на Канарах, а только… на нарах.

Сейчас начнётся война против Стояногло. И попытка отправить в отставку Кику и отстранить Додона.

Реницэ на амбразуре

За полчаса до выхода генпрокурора на брифинг депутат от ACUM Ю. Реницэ выложил видео, где Плахотнюк и Додон обсуждают некий загадочный кулёк якобы с деньгами.

Речь всё о тех же июньских переговорах 2019 года. Плахотнюк предлагает Игорю Николаевичу взять кулёк, но он его не берёт. Короче, Плахотнюк хотел подсунуть Додону денег и заснять это на видео. Додон увильнул, следуя собственной игре. Подставить с деньгами не получилось – решили подставить с фейковым видео. Ну… хоть что-то.

Но тут появляются вопросы к самому Реницэ:

Откуда видео? Сам снимал разговоры Додона и Плахотнюка? Почему не обратился сразу в Генпрокуратуру? ГП ждёт, но Реницэ не спешит идти. А в чём суть, объясните, плиз? Денег мы не видим. Передачи денег – тоже. Мы видим беседу. И что? А может, суть в том, что Реницэ показал видео за 30 мин до пресс-конференции генпрокурора Стояногло о краже миллиарда и об уголовном деле на Плахотнюка, чтобы перебить эту новость? Нам ответ ясен. На основе фейка хотят отстранить президента, чтобы сохранить аэропорт в руках Шора и Плахотнюка, а заодно – чтобы избежать экстрадиции и тюрьмы. И последний вопрос. А когда Реницэ обратится в ГП против Плахотнюка и против Шора? Или они уже добропорядочные граждане?

Ион Кику и гордиев узел

18 мая компания Avia Invest, концессионер аэропорта, обвинила Игоря Додона в рейдерской атаке на фирму. Ну наконец-то! Наконец государство стало бороться с рейдерами, а не обслуживать их!

Дело в том, что 18 мая правительство решилось на запуск процедуры признания банкротства Avia Invest. А это позволит расторгнуть контракт с этой фирмой и вернуть аэропорт. Ещё бы провести рейдерскую атаку на некоторые другие предприятия, украденные Плахотнюком у государства. Ну… мы – про одну авиакомпанию, хотя список довольно приличный. Посмотрим…

Вопросы к Майе Санду

В свете последних заявлений Генпрокуратуры по краже миллиарда и концессии аэропорта, понятно, что у Шора, Канду, Дрэгуцану дела совсем плохи. Следствие взяло след. В этой связи у граждан возникло четыре вопроса к Санду:

Она готова закрыть уголовные дела Канду, Шора, Таубер взамен отставки правительства Кику? Она готова отказаться от возвращения миллиарда ради нового парламентского большинства? Ведь лидеры Pro Moldova и Шор – участники кражи. Она готова отдать аэропорт Шору и Плахотнюку, чтобы стать премьером? Это верно, что Шор и Канду предлагают серьёзные деньги определённым депутатам блока ACUM, чтобы те сохранили им свободу и аэропорт?

Богдан Цырдя,

политолог