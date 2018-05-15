Плохая новость для автомобилистов: бензин и дизтопливо продолжают дорожать

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые максимальные цены на топливо.

Согласно этим данным, в последующие две недели, с 16 по 29 мая, в цене значительно вырастут оба вида топлива.

Так, бензин марки Premium-95 подорожает сразу на 33 бана, и будет стоить 19 леев 15 банов. Дизельное топливо же вырастет в цене на 30 банов: его стоимость в ближайшие недели составит 17 леев 9 банов.

НАРЭ призывает граждан, которые стали свидетелями более высоких цен на заправках, нежели официально установленные, сообщать об этом по номеру “зеленой линии”: +373 800 10 800 или по адресу электронной почты: anre@anre.md.