Плодотворный визит: чуть более чем за сутки Додон провел 12 встреч в Мюнхене (ФОТО, ВИДЕО)

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Участие президента в Мюнхенской конференции по безопасности выдалось успешным. Чуть более чем за сутки глава государства провел на “полях” мероприятия 12 важных встреч.

В частности, Игорь Додон побеседовал с тремя президентами: президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Азербайджана Ильхамом Алиевым и Франции Эммануэлем Макроном. Также прошли встречи с премьерами: Армении Николом Пашиняном, Болгарии Бойко Борисовым, Албании Эди Рамой.

Кроме того, президент пообщался с госсекретарем США, с генсеком ОБСЕ, с делегацией Бундестага, с почетным консулом Молдовы в Баварии и с двумя представителями германского истеблишмента – советником канцлера ФРГ по вопросам безопасности и внешней политики Яном Хеккером и с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

Основные обсужденные темы касались: внутренней ситуации в стране после смены правительства, приоритетов кабинета министров Кику и продолжения внедрения взятых обязательств перед внешними партнерами, приднестровского урегулирования и т.д.

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