Плодотворное начало дня: Чебан пожелал доброго утра жителям Дурлешт и навестил еще одно медучреждение (ФОТО)

Плодотворное начало дня: Чебан пожелал доброго утра жителям Дурлешт и навестил еще одно медучреждение (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева с раннего утра проводит встречи с кишиневцами. 

Так, он направился в Дурлешты, где лично раздал гражданам свою предвыборную платформу и пожелал им хорошего дня.

Также кандидат ПСРМ успел побывать в Центре реабилитации детей с серьезными нарушениями двигательного аппарата. Он поблагодарил врачей и медицинский персонал учреждения за их благородную работу, которой они посвящают себя ежедневно.

– Поговорили о здравоохранении, о здоровье наших детей и о необходимых мерах по улучшению ситуации в данной отрасли, – отметил Чебан на своей странице в соцсети. 

Напомним, выборы генерального примара муниципия Кишинев пройдут 20 мая.

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