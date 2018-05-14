Плодотворное начало дня: Чебан пожелал доброго утра жителям Дурлешт и навестил еще одно медучреждение (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева с раннего утра проводит встречи с кишиневцами.

Так, он направился в Дурлешты, где лично раздал гражданам свою предвыборную платформу и пожелал им хорошего дня.

Также кандидат ПСРМ успел побывать в Центре реабилитации детей с серьезными нарушениями двигательного аппарата. Он поблагодарил врачей и медицинский персонал учреждения за их благородную работу, которой они посвящают себя ежедневно.

– Поговорили о здравоохранении, о здоровье наших детей и о необходимых мерах по улучшению ситуации в данной отрасли, – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

Напомним, выборы генерального примара муниципия Кишинев пройдут 20 мая.