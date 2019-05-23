Пляжный сезон открыт: кишинёвцы активно загорают, а некоторые даже купаются в столичных озёрах (ВИДЕО)

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У озера парка «Ла Извор» уже были замечены десятки людей. Дождавшись подходящей погоды, они пришли загорать, а некоторые даже купаться. Но многие всё же не рискуют заходить в воду – говорят, что грязная. Примечательно, что и пляжи ещё не готовы к посетителям. Официально пляжный сезон должен открыться 1 июня.

После дождливых дней жители столицы наконец-то могут порадоваться хорошей погоде. Большинство из пришедших на пляж загорают и отдыхают, но есть и смельчаки, которые окунаются в воду, передаёт tv8.md.

– Принимаю солнечные ванны и купаюсь. Если знать как, то можно загореть за 7 дней. Придя домой после пляжа, надо намазаться уксусом, а потом оливковым маслом. Таким образом можно получить загар, как у египтян, – поделился секретом житель города.

Большинство людей пришли на озеро для того, чтобы подготовить своё тело к лету и добиться самого красивого загара.

– Солнце хорошее. Я сейчас в отпуске, поэтому решила так провести время. Вчера и сегодня, первые два дня, решила отдохнуть немножко и позагорать на солнце, – Солнце есть, почему бы и нет? Как раз сейчас надо в платьях ходить, надо чтобы ноги были загоревшие, – Посмотрите, какая тут красота. Пейзажи Италии и т.д., а может в Молдове даже лучше. Дышать чистым воздухом, – говорят отдыхающие.

Единственный минус такого отдыха – это грязная вода и мусор, считают горожане. Спецмашины чистят входы в озеро от камышей и ила, но пока работы не окончены, поэтому столичные власти не советуют гражданам купаться. По словам заместителя начальника Ассоциации «Spații verzi» Галины Ляху, сотрудники Национального агентства общественного здоровья должны отобрать пробы, чтобы проверить качество воды.

– Исходя из нашей практики, каждый год либо категорически запрещается, либо рекомендуется не купаться в столичных озёрах. Как правило, в воде находят разные микробы и бактерии, которые небезопасны для здоровья, – отметила Галина Ляху.