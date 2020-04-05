Плевать на запреты: еще одна группа молодых людей организовала веселье в ночном клубе в разгар пандемии (ВИДЕО)

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и риски заражения коронавирусом некоторые граждане и экономические агенты всё еще не осознают существующей опасности и не соблюдают введенные Комиссией по чрезвычайным ситуациям ограничения. Так, накануне правоохранителям сообщили, что в столичном секторе Рышкановка работает ночной клуб, в котором, к тому же, продают алкогольные напитки.
В ночь с 4 на 5 апреля сотрудники Национального инспектората расследований совместно с офицерами “Fulger” нагрянули в увеселительное заведение, которое нарушило все нормы защиты против коронавируса и распахнуло двери для группы молодых людей. На месте полицейские обнаружили 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые праздновали день рождения, пили спиртное и курили кальян.
По данным правоохранителей, посетители заходили в заведение после предварительной договоренности с его администратором. За нарушение распоряжений Комиссии по ЧС экономическому агенту грозит штраф в размере 75 тысяч леев.
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Правильно делали. Никакой эпидемии НЕТ! Не исключено и самого этого вируса “убийцы” нет. Нам всем вешают лапшу на уши. Додон – американский агент и выполнят указания Трампа. А Трамп выполняет указания своего начальника. Додон ввёл в стране фашистский режим. Даже фашисты не закрывали людей в домах.Додон и прочие ОККУПАНТЫ,Гечанная и др. вместе с Трампом сядут на скамью посдсудимых Военного Трибунала после ПОБЕДЫ СССР над США.