Плевать на запреты: еще одна группа молодых людей организовала веселье в ночном клубе в разгар пандемии (ВИДЕО)

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Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и риски заражения коронавирусом некоторые граждане и экономические агенты всё еще не осознают существующей опасности и не соблюдают введенные Комиссией по чрезвычайным ситуациям ограничения. Так, накануне правоохранителям сообщили, что в столичном секторе Рышкановка работает ночной клуб, в котором, к тому же, продают алкогольные напитки.

В ночь с 4 на 5 апреля сотрудники Национального инспектората расследований совместно с офицерами “Fulger” нагрянули в увеселительное заведение, которое нарушило все нормы защиты против коронавируса и распахнуло двери для группы молодых людей. На месте полицейские обнаружили 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые праздновали день рождения, пили спиртное и курили кальян.

По данным правоохранителей, посетители заходили в заведение после предварительной договоренности с его администратором. За нарушение распоряжений Комиссии по ЧС экономическому агенту грозит штраф в размере 75 тысяч леев.

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