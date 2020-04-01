Плевать на карантин: тираспольчанин проигнорировал самоизоляцию и пошёл таксовать

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В Тирасполе правоохранители выявили 31-летнего мужчину, который проигнорировал карантин.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, по прибытии на левый берег Днестра мужчина заполнил эпидемиологическую карту, в ней указал адрес, по которому фактически не появлялся. Всё это время он продолжал работать в такси.

Милиционеры установили местонахождение нарушителя. Сейчас он помещён в изолятор временного содержания. Сегодня состоится суд. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа или 30 суток административного ареста.

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