Плетёмся в хвосте: в рейтинге верховенства права Молдова заняла 83-е место (ГРАФИК)

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Молдова заняла 83-е место из 126 в мировом рейтинге верховенства права, составляемом международной организацией World Justice Project, показав такой же результат, что и в прошлом году.

Самый низкий балл наша страна получила по следующим показателям: отсутствие коррупции – 0,32, ограничение полномочий институтов власти – 0,43, соблюдение законов – 0,42, уголовное правосудие – 0,34. Наилучший результат зафиксирован за порядок и безопасность – 0,8.

В данном рейтинге Молдова занимает 9-е место из 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Также мы находимся на 11 месте из 30 стран со средним и низким уровнем дохода, пишет tv8.md.

Лидерами рейтинга являются Дания, Норвегия и Финляндия. На последних позициях расположились Демократическая Республика Конго (124), Камбоджа (125) и Венесуэла (126).

Индекс верховенства права измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды. Он составляется на основе объединения восьми контрольных показателей, среди которых отсутствие коррупции, ограничение полномочий институтов власти, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита основных прав, регулятивное применение права, гражданское и уголовное правосудие.