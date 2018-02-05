Племянник Траяна Бэсеску окончательно осужден на 3 года лишения свободы

Драгош Бэсеску признан виновным в злоупотреблении влиянием.

Окончательное решение было принято Апелляционной палатой Бухареста. Инстанция также приняла решение увеличить срок наказания для племянника экс-президента с 2 лет и 6 месяцев до 3 лет ровно, пишет mediafax.ro.

По данным румынских прокуроров, в марте 2014 года Драгош Бэсеску в сговоре с бизнесменом Нистором Чиприян вымогал у другого предпринимателя 500 тысяч евро за помощь в избежании ареста, и еще 500 тысяч за благоприятный исход уголовного дела.

Бизнесмен, тем не менее, заявил на вымогателей, они были задержаны, и в конце октября 2015 года дело Драгоша Бэсеску было передано в суд.