Плед, сковородка, детские санки: в Рыбнице неприхотливый вор-рецидивист попался на квартирных кражах

0

Сотрудники уголовного розыска в Рыбнице раскрыли 3 кражи, совершённых в селе Воронково. 27-летний житель села подозревается в хищении личных вещей, бытовой техники и металлических изделий.

Двуспальный плед, сковорода и сапоги были украдены с летней кухни частного дома в период с 10 ноября по 29 декабря. Материальный ущерб составил 1 490 рублей ПМР. В милицию обратилась 49-летняя хозяйка, обнаружившая пропажу. В результате удалось задержать ранее неоднократно судимого 27-летнего сельчанина, пишет mvdpmr.org.

Установлена его причастность к совершению ещё двух краж. Добычей злоумышленника в одном из случаев стали электроплита с духовкой, чугунная плита, дверца от печки, а также металлические изделия. В другом случае мужчина украл металлический жёлоб, умывальник, арматуру, 2 бочки, железные уголки и детские санки.

Подозреваемый признал свою вину. Часть украденного имущества была изъята в местном пункте приёма цветного металла. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.