Платон: Усатый работал на Плахотнюка против социалистов (ВИДЕО)

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“Демократам надо было опустить в рейтинге социалистов, а Ренато Усатый играл в этом непосредственную роль”. Об этом в интервью частному телеканалу заявил Вячеслав Платон, который считает, что лидер “Нашей партии” работал на бывшего председателя ДПМ против ПСРМ.

– На сегодняшний момент очень многое говорит о том, что Ренато Усатый имел прямые отношения с Владом Плахотнюком. Есть эти 20 минут записи с советником Плахотнюка Адрианом Раду. Там все очевидно. Понятно, что человек предлагает свои услуги, – отметил Платон.

Он также добавил, что видел, как в феврале этого года “Усатый просто работал на Плахотнюка и мочил социалистов”.

– Помните эти истории с пилотами? МИД и Канду клеймили социалистов с одной стороны, а этот (Ренато Усатый – прим. ред.) – с другой. Они работали в унисон. Демократам надо было опустить социалистов, и Усатый играл в этом непосредственную роль. У меня есть большие подозрения, что это были согласованные действия между Плахотнюком и Усатым, – добавил Платон.