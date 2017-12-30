Платон подал жалобу на Генеральную прокуратуру

Битва между предпринимателем и администрацией пенитенциара №13 продолжается.

Вячеслав Платон требует привлечь к уголовной ответственности сотрудников тюрьмы, которых обвиняет в установке двух камер видеонаблюдения в камере, где он содержится. Заключенный подал жалобу в суд столичного сектора Рышкановка на Генеральную прокуратуру, которая отказалась начать уголовное расследование по этому делу, сообщает jurnal.md.

Генпрокуратура обосновала свой отказ тем, что после проведенной экспертизы выяснилось, что в камере Платона было установлено лишь два каркаса, а самих камер не было. Однако заключенный оспаривает это и просит привлечь администрацию тюрьмы к ответственности.

Адвокат Платона подтверждает, что, когда попросил явиться на место сотрудников службы внутренней безопасности, полиции и прокуратуры, никто не сделал этого.

Решение относительно жалобы заключенного будет принято 11 января. Сотрудники пенитенциара №13 опровергают все обвинения.