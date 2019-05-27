“Платишь зимой – будешь вознаграждён летом”: в столице запускают ежегодную кампанию

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Руководство АО “Термоэлектрика” объявило о запуске кампании “Платишь зимой – будешь вознаграждён летом”, которая проводится ежегодно.

Так, в рамках кампании, жилые дома, подключённые к централизованной системе отопления, у которых нет долгов за использование тепловой энергии и горячей воды, смогут воспользоваться бесплатными работами по подготовке отопительных установок к отопительному сезону. В период проведения кампании, с 1 июня по 31 августа, жители, которые хотят воспользоваться предложением, должны будут предъявить оплаченные счета-фактуры за использование тепловой энергии и горячей воды, сообщает пресс-служба АО “Термоэлектрика”.

Для того, чтобы принять участие в кампании, необходимо написать заявление в свободной форме на адрес АО “Термоэлектрика”, в коммерческий центр, расположенный по адресу: ул. Т. Владимиреску, 6, в период с 1 июня по 31 августа. Стоит отметить, что в прошлом году в результате кампании были премированы более 30 жилых домов.