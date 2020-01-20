Платформа “DA” говорит “нет” партии Майи Санду: “У каждого свой “аполитичный кандидат”

Платформа “DA” говорит “нет” партии Майи Санду: “У каждого свой “аполитичный кандидат”

Партия Андрея Нэстасе еще больше дистанцировалась от партии Майи Санду. Национальное политбюро платформы “Достоинство и правда” решило в понедельник, что формирование выдвинет собственного кандидата на должность депутата по округу №38 (Хынчешты). Это Михай Друцэ, который, согласно пресс-релизу ППДП, не является членом партии. 

В то же время партия Нэстасе утверждает, что Друцэ “представляет самый широкий спектр нашего общества, включая диаспору”. ППДП призвала другие проевропейские партии поддержать этого кандидата.

Стоит отметить, что с аналогичным призывом в субботу обратилась партия “Действие и солидарность”, предложившая кандидатуру Олеси Стамате, бывшего министра юстиции.

До сих пор намерение баллотироваться в депутаты по округу №38 изъявил вице-председатель Партии национального единства Влад Цуркану. Выдвинуть своих кандидатов на правом фланге также собираются избирательный блок “Unirea” и ДПМ.

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