Планы контрабандиста разрушил служебный пёс Неро, обнаруживший партию сигарет (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции КПП Джурджулешть вместе со служебной собакой по кличке Неро разрушили планы мужчины с двойным гражданством (Молдовы и Румынии), который спрятал в своём автомобиле 5 800 сигарет.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован сегодня, 18 октября, на контрольно-пропускном пункте Джурджулешть в направлении на выезд из Молдовы, когда контроль проходил автомобиль марки BMW. За рулём транспортного средства находился мужчина родом из села Слободзея Маре Кагульского района. Границу он решил пересечь в качестве гражданина Румынии, предъявив соответствующие документы.

Мужчина вызвал подозрения у пограничников, поэтому было решено провести дополнительную проверку транспортного средства. В этом органам правопорядка помог четвероногий товарищ по кличке Неро, который за считаные секунды сообщил пограничникам о наличии чего-то сомнительного в заднем крыле автомобиля. В результате этого было обнаружено 5 800 сигарет различных марок.

Водитель отказался объяснять наличие сигарет в автомобиле. Контрабанда была изъята, а нарушителю грозит штраф в соответствии с действующим законодательством.