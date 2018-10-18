Планы контрабандиста разрушил служебный пёс Неро, обнаруживший партию сигарет (ФОТО)

Планы контрабандиста разрушил служебный пёс Неро, обнаруживший партию сигарет (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции КПП Джурджулешть вместе со служебной собакой по кличке Неро разрушили планы мужчины с двойным гражданством (Молдовы и Румынии), который спрятал в своём автомобиле 5 800 сигарет.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован сегодня, 18 октября, на контрольно-пропускном пункте Джурджулешть в направлении на выезд из Молдовы, когда контроль проходил автомобиль марки BMW. За рулём транспортного средства находился мужчина родом из села Слободзея Маре Кагульского района. Границу он решил пересечь в качестве гражданина Румынии, предъявив соответствующие документы.

Мужчина вызвал подозрения у пограничников, поэтому было решено провести дополнительную проверку транспортного средства. В этом органам правопорядка помог четвероногий товарищ по кличке Неро, который за считаные секунды сообщил пограничникам о наличии чего-то сомнительного в заднем крыле автомобиля. В результате этого было обнаружено 5 800 сигарет различных марок.

Водитель отказался объяснять наличие сигарет в автомобиле. Контрабанда была изъята, а нарушителю грозит штраф в соответствии с действующим законодательством.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md