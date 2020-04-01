Плановые отключения: где не будет света 1 апреля

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Поставщик услуги сообщает, что в среду, 1 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

В частности, обесточенными окажутся:

Сектор Центр:

ул. Арборилор, 21 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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