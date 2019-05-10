Плановую серию тренировок по эвакуации провели в образовательных учреждениях Бендер

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В Бендерах прошла весенняя серия тренировок по эвакуации в образовательных учреждениях. В этом году впервые к данной программе подключилось образовательное учреждение «Коррекционная школа», сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно сценарию, в результате короткого замыкания произошло задымление в одном из помещений здания. По сигналу тревоги всех учеников организованно вывели на улицу и пересчитали, пишет novostipmr.com.

– Отрабатывается общий порядок проведения эвакуации, уточнение методики проведения эвакуационных мероприятий, ведь важным моментом является не только быстро, но и безопасно провести эвакуацию, чтобы пострадавших не оказалось больше, чем при возникновении определенной чрезвычайной ситуации, – пояснил ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС по городу Бендеры Сергей Сиротенко.

Стоит отметить, что с 2013 года такие мероприятия проводятся не менее двух раз в год – в начале и в конце учебного года. Весенние тренировки уже провели в школах и детских садах, техникумах, колледжах и студенческих общежитиях.