Планируются изменения в правилах ввоза товаров, купленных в интернет-магазинах

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Таможенная служба планирует изменить механизм мониторинга международных почтовых отправлений, посредством которых доставляются товары, приобретённые через Интернет. Ряд действий касается пересмотра нормативной базы в целях предотвращения злоупотреблений.

В частности, речь идёт о положениях, в соответствии с которыми товары на сумму менее 300 евро (наземный транспорт) или 430 евро (воздушный или морской транспорт) освобождаются от пошлин на импорт ,пишет tv8.md. Необходимость внесения изменений в законодательство определяется участившимися попытками ввоза в короткие сроки определенных партий товаров, предназначенных для последующей перепродажи. Были случаи, когда одно и то же лицо получало несколько посылок в день. То есть, товары одного и того же типа в совокупности, но не по отдельности, относились к категории налогооблагаемых.

Ещё одна планируемая мера включает систему предварительной обработки посылок, отправляемых почтой. Принцип работы основан на обмене данными между таможенным органом и почтовыми операторами, что позволит выявить потенциальные случаи мошенничества и упростить процесс таможенного оформления.