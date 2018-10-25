План «Перехват» в Рыбнице: разыскивается водитель, сбивший пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 119-ом км трассы Тирасполь – Каменка, примерно в километре от стационарного поста ГАИ.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, автомобиль совершил наезд на молодого человека, который пытался поймать «попутку». С места происшествия водитель транспортного средства скрылся.

Очевидцы вызвали милицию и скорую помощь. Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу и госпитализирован в реанимационное отделение.

На территории Рыбницкого района введён план «Перехват». Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности виновника ДТП и местонахождение транспортного средства. Назначен ряд экспертиз.

У автомобиля повреждены: левая или правая передняя фара; возможно, бампер, капот или крыло. Разбиты стёкла – лобовое и правой передней двери. Всех, кто располагает информацией о дорожно-транспортном происшествии, личности водителя и его местонахождении, просят позвонить по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в городе Рыбница 0 (555) 4-35-20, моб. 0 (777) 5-73-56, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.