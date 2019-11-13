План «Б» провалился: на Украине задержали разыскиваемого Интерполом молдаванина, предложившего крупную взятку (ВИДЕО)

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Гражданин Молдовы попытался подкупить страж границы, предложив им 3 500 долларов.

Во время оформления рейса из Стамбула пограничники Одесского отряда отказали в пропуске гражданину Молдовы, находившемуся в базе данных Интерпола, который предъявил на контроль фальшивые документы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

– Однако нарушитель не впал в отчаяние и попытался купить свой пропуск через границу за 3 500 долларов США, – отметили в ведомстве.

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды служебному лицу и задержали молдаванина. Дело передано в Нацполицию, СБУ и прокуратуру, передаёт zik.ua.