Плакало вино: молдаванин подал жалобу после того, как напиток окислился в недавно приобретённой бочке из нержавейки

В Агентство по защите прав потребителей поступила жалоба от жителя юга Молдовы, который недавно приобрёл у экономического агента бочку из нержавеющей стали.

Во время эксплуатации бочки мужчина обнаружил, что вино в ней окисляется, что стало поводом для обращения к специалистам Агентства по защите прав потребителей. После проведения независимой экспертизы Агентство установит, был ли причинён ущерб потребителю в результате продажи некачественного товара.

Кроме этого, по данным Агентства, в течение недели поступило 7 жалоб на некачественные мобильные телефоны, которые выходили из строя сразу после их приобретения. В этом случае потребитель может рассчитывать на то, что экономический агент отремонтирует телефон, поменяет или вернёт за него деньги. Жалобы также поступали на: телевизоры с дефектами, некачественные ортопедические матрасы, обувь с дефектами (2 жалобы), некачественный автомобильный аккумулятор и т.д. Большое количество сообщений поступало также от клиентов, которым продавцы отказали предоставить книгу жалоб.

Стоит отметить, что за неделю в чёрный список попали:

– застройщик, который не cдал в эксплуатацию здание в установленный срок;

– экономический агент, предоставляющий транспортные услуги, который не соблюдал установленный маршрут;

– экономический агент, который не выполнил свои обязательства в связи с реализацией дизайна интерьера жилого помещения.

В установленный период Агентство по защите прав потребителей получило 99 звонков и 31 жалобу.