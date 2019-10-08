Плахотнюка вызвали в Антикоррупционную прокуратуру: экс-лидера ДПМ обвиняют в отмывании денег (ФОТО)

0

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк находится под следствием за отмывание денег в особо крупных размерах. Его вызвали в Антикоррупционную прокуратуру в качестве подозреваемого.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, о повестке сообщается открыто, учитывая, что другого способа информировать Плахотнюка об этом, – нет. Экс-лидера ДПМ просят явиться в прокуратуру 9 октября в 10.00 в сопровождении адвоката. В случае неявки без указания веских причин к нему будет применен штраф в соответствии с законом.

Бывший лидер ДПМ не появлялся в публичном пространстве Республики Молдова с 14 июня.