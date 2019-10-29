Плахотнюка объявили в международный и межгосударственный розыск

Плахотнюка объявили в международный и межгосударственный розыск

Об этом сообщает Антикоррупционная прокуратура. 

– Принимая во внимание игнорирование повестки, выданной прокурорами антикоррупции, и неявку в орган уголовного преследования, гражданин Плахотнюк Владимир Георгиевич, 1966 года рождения, изначально объявленный в национальный розыск и в отношении которого была применена предварительная мера в виде предварительного ареста, был объявлен Национальным антикоррупционным центром в международный и межгосударственный розыск, – отмечает источник. 

АП напоминает, что Плахотнюк проходит по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах.

 

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