Плахотнюк, Шор, Усатый, Воронин: кто вошел в пятерку лидеров антирейтинга доверия граждан к политикам

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Бывший председатель Демократической партии Влад Плахотнюк – лидер антирейтинга доверия граждан к молдавским политикам. Ему не доверяют 82,4% жителей нашей страны. Таковы результаты опроса общественного мнения.

Следом – лидер партии “Шор” Илан Шор с 75,9% антирейтинга. На третьем месте – Павел Филип с 74,8% недоверия.

В список также вошли Ренато Усатый с 72,3% недоверия и Владимир Воронин с 69,8%.

Напомним, что самый низкий антирейтинг доверия – у президента страны Игоря Додона. Ему же доверяют больше всего молдаван – 53,7%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1191 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.