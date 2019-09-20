Спецкомиссия: Плахотнюк – главный бенефициар кражи миллиарда

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Следственная комиссия по расследованию банковского мошенничества в Молдове представила список конечных бенефициаров средств, выведенных из трёх молдавских банков. Он был опубликован во втором отчёте Kroll и передан депутатам Национальным банком.

Согласно анализу, проведённому членами комиссии, основным бенефициаром кражи миллиарда является Владимир Плахотнюк, в том числе через принадлежащие ему компании, пишет cotidianul.md. Вторым бенефициаром является Владимир Филат, за которым следуют Илан Шор и его команда, в числе которой – депутаты Марина Таубер, Регина Апостолова и Вадим Фотеску. Среди известных имён, которые также включены в отчёт, числится и бизнесмен Габриэль Стати, отметили члены комиссии.

В то же время член комиссии Владимир Головатюк добавил, что отчет Kroll находился в прокуратуре полтора года и никто не предпринимал никаких действий для привлечения к ответственности виновных.