Плахотнюк, Дьяков, Яралов: Цырдя посоветовал выступившему против русских фамилий Сырбу начать “зачистку” с самой ДПМ

Политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал тот факт, что на днях демократ Сергей Сырбу потребовал отставки назначенного нового руководства СИБа в лице Александра Есауленко и Артура Гуменюка, а также Евгения Питерского, заместителя ГИП на основании того, что их фамилии “излишне русскоязычны”. Ниже приводим текст комментария Богдана Цырди без сокращений.
То, что депутат Сергей Сырбу – циничный тип, – знали все. Но то, что он не совсем адекватен, заметили немногие.
На днях сей господин потребовал отставки назначенного нового руководства СИБа в лице Александра Есауленко и Артура Гуменюка на основании того, что их фамилии “излишне русскоязычны”.
Вот это поворот.
А ничего, что у самого Сырбу “излишне русскоязычное” имя – Сергей? Партийную кличку “Серджиу” Сырбу он получил после перехода в ДПМ!
Господин Сырбу! (фамилия, кстати, указывает на сербские этнические корни) Учитывая, что в нынешнем политическом контексте вам выгодней считать себя румыном, полностью разделяю вашу обеспокоенность засильем граждан, чьи фамилии “излишне русскоязычны”.
Поэтому предлагаю начать массовую зачистку таких граждан с самой Демпартии:
1. Владимир Плахотнюк – председатель ДПМ
2. Дмитрий Дьяков -почетный председатель ДПМ
3. Сергей Яралов – вице-председатель ДПМ
4. Виолетта Иванов – вице-председатель ДПМ
5. Владимир Витюк – вице-председатель ДПМ
Также прошу обратить внимание и на фракцию. Там засели на словах голубые, а на деле “зеленые человечки” и агенты Кремля, чему подтверждение их имена и фамилии:
1. Евгений Никифорчук
2. Игорь Время
3. Георгий Брашовский
4. Григорий Репешчук
5. Корнелиу Падневич и все вышеназванные лидеры партии, кроме Яралова.
Пусть ДПМ станет единственной партией, где будут “чистые арийцы”, и единственным оазисом “расовой чистоты” в Молдове и в Европе в целом.