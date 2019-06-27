Плахотнюк, Дьяков, Яралов: Цырдя посоветовал выступившему против русских фамилий Сырбу начать “зачистку” с самой ДПМ

Плахотнюк, Дьяков, Яралов: Цырдя посоветовал выступившему против русских фамилий Сырбу начать “зачистку” с самой ДПМ

Политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал тот факт, что на днях демократ Сергей Сырбу потребовал отставки назначенного нового руководства СИБа в лице Александра Есауленко и Артура Гуменюка, а также Евгения Питерского, заместителя ГИП на основании того, что их фамилии “излишне русскоязычны”. Ниже приводим текст комментария Богдана Цырди без сокращений. 

То, что депутат Сергей Сырбу – циничный тип, – знали все. Но то, что он не совсем адекватен, заметили немногие.

На днях сей господин потребовал отставки назначенного нового руководства СИБа в лице Александра Есауленко и Артура Гуменюка на основании того, что их фамилии “излишне русскоязычны”.

Вот это поворот.

А ничего, что у самого Сырбу “излишне русскоязычное” имя – Сергей? Партийную кличку “Серджиу” Сырбу он получил после перехода в ДПМ!

Господин Сырбу! (фамилия, кстати, указывает на сербские этнические корни) Учитывая, что в нынешнем политическом контексте вам выгодней считать себя румыном, полностью разделяю вашу обеспокоенность засильем граждан, чьи фамилии “излишне русскоязычны”.

Поэтому предлагаю начать массовую зачистку таких граждан с самой Демпартии:

1. Владимир Плахотнюк – председатель ДПМ
2. Дмитрий Дьяков -почетный председатель ДПМ
3. Сергей Яралов – вице-председатель ДПМ
4. Виолетта Иванов – вице-председатель ДПМ
5. Владимир Витюк – вице-председатель ДПМ

Также прошу обратить внимание и на фракцию. Там засели на словах голубые, а на деле “зеленые человечки” и агенты Кремля, чему подтверждение их имена и фамилии:

1. Евгений Никифорчук
2. Игорь Время 
3. Георгий Брашовский 
4. Григорий Репешчук
5. Корнелиу Падневич и все вышеназванные лидеры партии, кроме Яралова.

Пусть ДПМ станет единственной партией, где будут “чистые арийцы”, и единственным оазисом “расовой чистоты” в Молдове и в Европе в целом. 

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