Плахотнюк, Дьяков, Яралов: Цырдя посоветовал выступившему против русских фамилий Сырбу начать “зачистку” с самой ДПМ

Вот это поворот.

А ничего, что у самого Сырбу “излишне русскоязычное” имя – Сергей? Партийную кличку “Серджиу” Сырбу он получил после перехода в ДПМ!

Господин Сырбу! (фамилия, кстати, указывает на сербские этнические корни) Учитывая, что в нынешнем политическом контексте вам выгодней считать себя румыном, полностью разделяю вашу обеспокоенность засильем граждан, чьи фамилии “излишне русскоязычны”.

Поэтому предлагаю начать массовую зачистку таких граждан с самой Демпартии:

1. Владимир Плахотнюк – председатель ДПМ

2. Дмитрий Дьяков -почетный председатель ДПМ

3. Сергей Яралов – вице-председатель ДПМ

4. Виолетта Иванов – вице-председатель ДПМ

5. Владимир Витюк – вице-председатель ДПМ

Также прошу обратить внимание и на фракцию. Там засели на словах голубые, а на деле “зеленые человечки” и агенты Кремля, чему подтверждение их имена и фамилии:

1. Евгений Никифорчук

2. Игорь Время

3. Георгий Брашовский

4. Григорий Репешчук

5. Корнелиу Падневич и все вышеназванные лидеры партии, кроме Яралова.

Пусть ДПМ станет единственной партией, где будут “чистые арийцы”, и единственным оазисом “расовой чистоты” в Молдове и в Европе в целом.