“Пьют жаропонижающие, чтобы скрыть температуру”: министр рассказала, как некоторые молдаване отправляются на Родину (ВИДЕО)

“Пьют жаропонижающие, чтобы скрыть температуру”: министр рассказала, как некоторые молдаване отправляются на Родину (ВИДЕО)

Некоторые наши сограждане перед тем, как сесть в самолет, или перед тем, как пересечь наземную границу Молдовы пьют жаропонижающие средства, чтобы скрыть, что у них есть температура. Об этом на брифинге для прессы рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она отметила, что за последнее время было зарегистрировано несколько таких случаев. 

В связи с этим глава Минздрава снова призвала граждан к ответственности, отметив, что подобным поведением они вредят не только себе, но и близким, а также могут нанести урон медицинской системе страны.

– Помогите врачам помочь вам! – сказала она. 

Напомним, на данный момент в Молдове зарегистрировано 423 случая коронавируса.

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