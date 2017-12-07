Пётр Вельяминов: «Девять лет лагерей не сломили меня»

Пётр Вельяминов родился 7 декабря 1926 года. Жизнь актёра была полна парадоксов. Потомок древнего аристократического рода, он воплотил в советском кино образ коммуниста.

Коренной москвич, он едва ли не полжизни кочевал по провинции, переезжая из одного театра в другой. Бывший заключённый с 9-летним стажем, он обучался актёрскому мастерству в культурно-воспитательной части ГУЛАГа, снискав затем невероятную популярность и всенародную любовь.

Напросившись в гости к Петру Сергеевичу Вельяминову, мы даже не подозревали, что нас ждёт накрытый стол и задушевная беседа. «Мы любим принимать гостей», — объяснила жена актёра Татьяна.

Пётр Вельяминов Родился 7 декабря 1926 г. в Москве. Народный артист России. Снимался в фильмах «Вечный зов», «Пираты ХХ века», «Сладкая женщина», «Серые волки», «Бандитский Петербург» и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

«АиФ»: И всех стараетесь так вкусно накормить?

Пётр Сергеевич заулыбался: «Я всегда встречал гостей пирогами, которые пёк сам. Но теперь Таня меня отучила это делать, сама всё готовит».

«У Петра Сергеевича получаются вкусные и изысканные блюда, — снова включилась в разговор супруга актёра. — Но многолетний опыт совместной жизни даёт мне право сказать, что особо удаются ему угощения, когда он нервничает и кулинарией пытается снять стресс. Его фирменное блюдо — осетинский пирог. Начинку готовит из адыгейского сыра и множества приправ. А ещё раз в год Пётр Сергеевич балует меня потрясающим курником. А я обожаю его дни рождения, потому что с утра начинаются звонки и приходит такое количество народа, что двери в доме не закрываются до глубокой ночи. В этот день всех угощаю я».

Сидим чаёвничаем на кухне, ведём неспешную беседу… И вдруг практически над головой появляется кошачья мордочка.

«Это Муся, — поясняет Пётр Сергеевич. — В нашей квартире очень высокие потолки. Вот я и придумал соорудить в коридоре длинную лестницу, которая ведёт в специально оборудованную комнату второго этажа. Места там немного, но всегда можно уединиться. Кошки, а их у нас две, очень полюбили этот маршрут на второй этаж. Теперь, когда мы сидим за столом, кошки предпочитают наблюдать за нами сверху, из этой самой комнаты, ставшей, по сути, их собственностью».

Женихом был восемь лет

— Пётр Сергеевич, как вы познакомились с Татьяной?

Глава семьи на минуту задумывается, а супруга начинает смеяться:

— Понимаете, у него для каждого издания своя версия нашего знакомства. При этом каждый раз он придумывает какие-то совершенно невероятные детали. Но в каждом варианте есть своя правда.

— Так как же было на самом деле?

Пётр Сергеевич: Это случилось в поезде Петербург — Москва…

Таня: Нет, в гостях у наших знакомых…

Пётр Сергеевич: Главное, что я за ней ухаживал целых восемь лет.

— Так долго?!

— Да, потому что крепость не сдавалась, приходилось долго держать её в осаде.

— Татьяна, а когда вы познакомились с Вельяминовым, хорошо знали его кинороли?

— В то время я училась в Ленинграде и работала, а по вечерам телевизор не смотрела. Молодость брала своё, поэтому предпочитала гулять с подругами. Когда мы познакомились, я вспомнила, что в 15 лет вместе с мамой смотрела «Тени исчезают в полдень», а мама и её подруги были влюблены в актёра Вельяминова. Да и сама я, признаться, пыталась представить его рядом с собой, хотя по возрасту он казался мне уже совсем не молодым.

Но восемь лет его галантных ухаживаний для меня многое значат. Тогда у Петра был очень плотный график съёмок и гастролей. Так вот он мог прилететь буквально на пару часов, чтобы только встретиться со мной. И всегда приходил с удивительно красивыми цветами.

Поначалу мы не могли быть вместе. Пётр Сергеевич был несвободен, да и я от своей привычной жизни не хотела отказываться. Но потом всё-таки осознали, что нам нельзя жить врозь. И вот мы вместе уже 21 год.

Помощь Брижит Бардо

Пётр Сергеевич и сейчас активно работает, играет в театре, заведует кафедрой театрального факультета в Балтийском институте. Снялся в сериале «Казароза», где сыграл героя Владислава Галкина в старости. А недавно его пригласили в интересный документальный проект «Куликово поле».

— Там у меня роль ведущего. Выбрали меня, потому что в летописях обнаружили, что один из моих предков из рода Вельяминовых был героем этого сражения, документы даже говорят о том, что он был приближённым Дмитрия Донского.

— А сколько лет вашему роду?

— В 2027 году нашему старинному боярскому роду исполнится 1000 лет. Вельяминовы были московскими боярами. Наше родовое поместье находилось в Рязанской губернии, а в Москве — это Марьина Роща, Вельяминовская улица, есть и деревня Вельяминовка под Москвой.

— А как потомственный москвич оказался в Ленинграде?

— Переехал сюда по личным причинам. Но Петербург для меня родной город. Здесь отец окончил кадетский корпус и ушёл на Первую мировую войну, здесь похоронены мой дед и прадед, здесь погиб в блокаду дядя.

— У вас есть сегодня дворянский титул?

— Одно время я был вице-предводителем Дворянского собрания России. Но это не по мне. Многие нынешние дворяне просто-напросто купили свои титулы, поэтому я предпочитаю заниматься более перспективными и полезными делами.

— Например?

— В этом году в районе Ржевки будет открыт приют для бродячих животных. Это комплекс из пяти зданий, обустроенных по немецкой технологии. Конечно же, строительством я не занимался, весь груз хлопот взвалила на себя моя помощница. А мне пришлось ходить по банкам, завязывать знакомства с людьми, которые могут оказать материальную помощь. Нам даже Брижит Бардо помогла.

Посадили, потом наградили

Советская власть не простила Вельяминовым аристократического прошлого. Когда Петру было 4 года, отца как бывшего офицера царской армии арестовали и отправили на строительство Беломорканала. А 31 марта 1943 года Петра Вельяминова — 16-летнего выпускника школы, собиравшегося поступать в архитектурный, — арестовали.

— Я был обыкновенным мальчишкой и ни о каких антисоветских организациях, конечно, не помышлял. Как-то с мамой и сестрой пошли в кинотеатр «Ударник» на фильм «Леди Гамильтон». На обратном пути сестре показалось, что какие-то люди преследуют нас. Мама испугалась, а мне стало даже интересно — напоминало игру в казаки-разбойники. Я стал обращать внимание на тех, кто за мной следит. И даже начал уходить от них, прятаться, совершенно не ожидая, что меня могут арестовать…

Всё произошло буквально через несколько дней на Манежной площади. Меня привезли на Лубянку. Там раздели и постригли. Следователь кричал на меня, а потом… ударил. Это был первый шок, потому как со мной в жизни никто так не обращался. Затем повели в помещение и выдали рюкзак с домашними вещами. Только тогда я понял, что меня отсюда уже не выпустят. И заплакал…

Но я — счастливый человек, потому что тяжёлая ситуация не сломила меня. До 50-х годов в лагерях не было разделения на уголовников, дезертиров и политических. Но так получилось, что рядом со мной всегда оказывался человек, который меня спасал.

Когда я попал на Урале на строительство гидролизного завода в бригаду малолеток-уголовников, я уже окончательно обессилел — весил 47 килограммов. С дистрофией меня поместили в лазарет. Начальница больницы тоже была москвичкой, и, как оказалось, её дочь училась со мной в одной школе. Благодаря этой женщине я тогда и выжил.

— Несколько лет назад вы были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. И эти заслуги у вас главным образом за создание образа настоящего советского гражданина, патриота. Как вы могли после девяти лет лагерей играть коммунистов?

— Меня ещё наградила и «Академия проблем безопасности обороны и правопорядка». Как говорится, сначала посадили, а потом наградили. Но насчёт образа коммуниста я вам так скажу: среди коммунистов я встречал разных людей. Одни были подлецами, другие — высокоморальными людьми. Мне чаще попадались последние. Поэтому и в кино создавал то, во что верил.

— А вы действительно верили?

— А как же иначе! И мысли не было, что идём неверным путём. Однако я никогда не вступал в партию. Не хотел сам, да меня бы и не приняли… А партийная принадлежность моего Кружилина из «Вечного зова» меня не волновала. Чувство собственного достоинства Кружилина, его порядочность давали мне право играть этого человека.

— Вы играли председателя колхоза. Насколько вам близок деревенский быт?

— Около года я проработал в лагере на сельхозработах. Правда, когда в первый раз увидел, что помидоры растут на кустах, очень удивился, потому что искренне думал, что они растут на деревьях.

Вы не поверите, но у меня никогда не было дачи. Лишь прошлым летом мы купили большой дом за городом. И там я смог воплотить все свои дизайнерские идеи. Работы проходили исключительно под моим контролем. Теперь у нас есть все удобства плюс отдельно стоящая баня. Здорово! Правда, я человек исключительно городской и не могу оставаться на природе больше двух-трёх дней. Не могу бросить своих студентов и благотворительную деятельность. Придётся купить машину, чтобы стать мобильнее.

— И кто сядет за руль?

— Конечно, я.

— Да уж вряд ли, — вздыхает Татьяна, — похоже, личным шофёром, как и охранником, придётся быть мне.

— Охранником?! Поклонницы донимают?

— Мои поклонницы всегда немного отличались от тех, которые ходят следом за своими кумирами и забрасывают их любовными письмами. В какой-то степени мои роли действовали на них. Но, конечно, разные были случаи. Девушки не предлагали себя, но, скажем так, не возражали…

Помню, после гастролей в Тольятти артистам «Современника» (а я тогда служил в этом театре) нужно было улетать в Москву. Галя Волчек и говорит мне: «Слушай, пойди похлопочи немножко лицом, может, получится бронь снять». Я подошёл к окошечку касс и начал улыбаться девушкам-кассиршам. И вот одна из них кричит другой: «Маша, смотри, кто к нам пришёл!». Та подбежала и с радостью произнесла: «Вижу — Рыбников».

Пётр Вельяминов умер от пневмонии 14 июня 2009 года. Он был похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.