Пётр Пушкарь выдвинут кандидатом ПСРМ от Чимишлийского одномандатного округа (ФОТО)

Пётр Пушкарь выдвинут кандидатом ПСРМ от Чимишлийского одномандатного округа (ФОТО)

Сегодня Партия социалистов Республики Молдова провела митинг протеста против 9-летней деструктивной деятельности евроунионистских властей. Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Жители населенных пунктов Бессарабского и Чимишлийского районов, входящих в Чимишлийский одномандатный округ, выступили категорически против разрушительной деятельности евроунионистских властей, которые за последние девять лет ввергли страну в состояние хаоса, разрухи, социальной и экономической депрессии.

Участники митинга выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Петра Пушкаря по Чимишлийскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

– Уверена, что Петр Пушкарь сможет объединить людей для решения насущных проблем населенных пунктов округа, – отметила Зинаида Гречаный.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md