Пётр Пушкарь выдвинут кандидатом ПСРМ от Чимишлийского одномандатного округа (ФОТО)

Сегодня Партия социалистов Республики Молдова провела митинг протеста против 9-летней деструктивной деятельности евроунионистских властей. Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Жители населенных пунктов Бессарабского и Чимишлийского районов, входящих в Чимишлийский одномандатный округ, выступили категорически против разрушительной деятельности евроунионистских властей, которые за последние девять лет ввергли страну в состояние хаоса, разрухи, социальной и экономической депрессии.

Участники митинга выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Петра Пушкаря по Чимишлийскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

– Уверена, что Петр Пушкарь сможет объединить людей для решения насущных проблем населенных пунктов округа, – отметила Зинаида Гречаный.