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Кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №30 (Чеканы) Пётр Бурдужа проголосовал на своём избирательном участке.

Как отметил социалист, он проголосовал за то, чтобы отправить в прошлое 10 лет страданий молдавского народа.

Народ – он как ребёнок: чтобы развиваться, он должен быть любим. То, что делала эти 10 лет власть – только разрушала народ и вынуждала уезжать из страны.

Бурдужа отметил, что проголосовал за команду профессионалов, которая сможет изменить ситуацию в стране к лучшему и поспособствовать благополучию граждан.

У нас большие надежды на эти выборы – но решать народу. Уверен, граждане сделают правильный выбор, – подытожил кандидат.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.