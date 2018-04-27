Пёс Таможенной службы спас Румынию от контрабандных сигарет (ВИДЕО, ФОТО)

Четвероногий коллега унюхал в вентиляционной системе рейсового автобуса Бельцы – Бухарест 38 380 сигарет.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, инцидент произошёл на КПП Костешты, на выезде из Молдовы. Во время проверки рейсового автобуса, с подачи служебной собаки, была обнаружена партия контрабандных сигарет марок Ritm и Winston, с акцизами РМ. Ответственным за попытку незаконного ввоза в страну крупной партии незадекларированных сигарет стал водитель рейсового автобуса.

Контрабанда была изъята для дальнейшего проведения расследования. На имя правонарушителя был составлен протокол. Стоит отметить, что в таких случаях законодательство предусматривает штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.

Напомним, что похожая ситуация произошла вчера у въезда в Кишинёв, когда мобильная команда Таможенной службы обнаружила в вентиляционной системе рейсового автобуса незадекларированный товар на 100 тысяч леев.