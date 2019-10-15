Пятерых рыбаков-нарушителей из Леова оштрафовали за незаконный вылов рыбы (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной службы на юге страны зарегистрировали два случая незаконного лова рыбы с участием пяти граждан. У нарушителей было обнаружено более 150 рыб разных видов, надувная лодка и две сети.

В первом случае нарушителями оказались двое жителей города Леова, 53 и 58 лет. Их задержали в то время, когда мужчины подплывали на надувной лодке к берегу озера возле села Сырма. Им удалось поймать 132 рыбы на общую сумму в 14 тысяч леев.

Ещё троих жителей района Леова пограничники задержали, когда те вытаскивали сети. Задержанные успели поймать 32 рыбы. Мужчины рассказали, что собирались разделить между собой улов, а затем использовать для личных нужд.

В обоих случаях пограничники выписали задержанным штрафы за нарушение режима пограничной зоны.