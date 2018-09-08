Пятеро молдаван, пострадавших в аварии в Яссах, остаются в больнице

Пятеро граждан Молдовы, которые пострадали в ДТП, произошедшем в населенном пункте Сочь коммуны Мирословешть уезда Яссы, находятся в больнице в Румынии с травмами различной степени тяжести. Об этом пишет ipn.md со ссылкой на Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД.

Напомним, что авария произошла в пятницу утром. Микроавтобус с молдавскими номерами, в котором находились 10 граждан Молдовы, столкнулся с румынским грузовиком, в котором был только водитель. На место происшествия прибыли несколько “скорых” и вертолет SMURD.