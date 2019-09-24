Пятеро молдаван остаются в больнице после ДТП в Румынии

Пятеро молдаван остаются в больнице после ДТП в Румынии

Вчера, 23 сентября, в Румынии произошла серьёзная авария, в результате которой пострадали 10 граждан Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), в округе Илфов, вблизи населённого пункта Шиндрила, микроавтобус марки Mercedes столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 10 граждан Молдовы.

На данный момент в больнице находятся 5 наших соотечественников, получивших травмы различной степени тяжести. Четверо из них получают лечение в больнице Святого Пантелеймона, один – в больнице Флоряска в Бухаресте.

Сотрудники ГИЧС следят за ситуацией и в случае необходимости готовы перевезти граждан Молдовы, пострадавших в аварии.

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